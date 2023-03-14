За несплату рекордної кількості штрафів за паркування у львів’янина конфіскували його автомобіль марки Peugeot

За несплату рекордної кількості штрафів за паркування у львів’янина конфіскували його автомобіль марки Peugeot. Менш ніж за рік водію виписали 76 штрафів – і жоден з них досі не сплачений. Про це повідомляє Львівська міськрада.

«З червня минулого року водій не сплатив жодного із 76 штрафів на загальну суму 22,5 тис. грн. Зараз ця сума значно зросла, оскільки, якщо водій-порушник не сплачує впродовж 10-ти днів, то розмір штрафу подвоюється. Крім того, він зростає, якщо до стягнення залучені органи примусового виконання рішень. На сьогодні щодо цього водія відкрито 56 виконавчих проваджень із примусового стягнення на суму 59 тис. грн», – розповів керівник управління безпеки міста ЛМР Максим Смілевський.



Він додав, що якщо людина сплатить штрафи, винагороду виконавця та витрати виконавчого провадження, то зможе повернути своє авто, однак також має додатково оплатити ще й послуги евакуатора та зберігання автомобіля на штрафмайданчику. Як зазначив приватний виконавець виконавчого округу Львівської області Ігор Білецький, у власника авто є місяць, щоб сплатити штрафи, або його автомобіль виставлять на відкриті торги з продажу майна.

За словами Максима Смілевського, зараз у Львові на примусовому виконанні перебувають постанови про стягнення штрафів зі 116 правопорушників, які мають від 10 до 68 неоплачених штрафів за неналежне паркування на загальну суму 1,3 млн грн.

Загалом, з початку року за порушення правил зупинки, стоянки та паркування інспектори з паркування виписали 58,5 тис. штрафів на суму майже 22 млн грн. Майже половина з них – за неоплату послуг платного паркування на суму 5,5 млн грн.