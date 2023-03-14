Сихівський районний суд Львова визнав львів’янина винним в умисному підпалі чужого кросовера. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з встановленням річного іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду за 7 березня, випадок трапився на початку вересня 2022 року у Сихівському районі (у реєстрі прихована точна адреса). Львів’янин підійшов до припаркованого поруч із житловим будинком кросовера Toyota RAV4 (2001 року випуску), облив задню частину авто запалювальною сумішшю та підпалив.

У матеріалах справи не наведено покази обвинуваченого, зокрема щодо причин підпалу авто. Сума завданих збитків становила 48 тис. грн. У суді обвинувачений визнав свою провину, а власник авто заявив, що прийняв його вибачення.

Справу розглядала суддя Галина Шашуріна, вона визнала львів’янина винним в умисному пошкодженні чи знищенні чужого майна та призначила покарання у вигляді трьох років тюрми. Суддя звільнила його від відбування покарання, встановивши рік умовного терміну.

На вирок ще може бути подана апеляція.