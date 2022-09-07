Унаслідок пожежі вогонь знищив Renault Megane повністю. Пошкоджено також автомобілі «ВАЗ 2106» та Seat Toled

У ніч на середу, 7 вересня, на вул. Виговського у Львові виникла пожежа у припаркованому авто Renault Megane. Вогонь перекинувся на сусідні авто та пошкодив ще дві машини. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Як вказано у повідомленні, близько 03:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Виговського, 5. Пожежа виникла в припаркованому автомобілі Renault Megane.

На момент прибуття пожежників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Складність пожежі полягала в тому, що поряд з автівкою, що палала, були припарковані інші автомобілі, тож існувала загроза перекидання полум’я і на них.

Унаслідок пожежі вогонь знищив Renault Megane повністю. Пошкоджено також автомобілі «ВАЗ 2106» та Seat Toledo. Унаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини пожежі встановлюються.