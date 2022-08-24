Коли чоловік за допомогою крану розвантажував вантаж, він зачепив електричні дроти

У селі Підбірці, що під Львовом, чоловік за допомогою крану розвантажував авто та зачепив електричні дроти, унаслдіок чого його вдарило струмом. Про це повідомляє ДСНС Львівщини.

У повідомленні вказано, що випадок трапився у вівторок, 23 серпня, у селі Підбірці. Коли чоловік за допомогою крану розвантажував вантаж, він зачепив електричні дроти і його вдарило струмом. Після цього також загорівся й сам автомобіль.

Медики, які були на місці події, надали допомогу чоловікові. Рятувальники за допомогою спецобладнання від’єднали автомобіль від лінії електропередач та ліквідували займання.

Вогнем знищено переднє колесо автомобіля. Потерпілого з місця події було госпіталізовано до лікувального закладу.