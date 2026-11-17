Родовище розташоване біля села Теребля у Тячівському районі

Детективи НАБУ розслідують незаконну спробу захоплення Тереблянського родовища солі в Закарпатській області. Йдеться про події в листопаді 2025 року, коли під час конфлікту співвласників ТОВ «Катіон Інвест» змінили директора фірми та намагалися продати спецдозвіл на видобування солі. Про це повідомило НАБУ у відповіді на інформаційний запит видання Nadra.info.

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ТОВ «Катіон Інвест» користується Тереблянським родовищем на підставі спеціального дозволу до 2037 року. Після окупації ДП «Артемсіль» у Соледарі на Донеччині це підприємство стало єдиним надрокористувачем в Україні, яке видобуває камʼяну сіль.

У 2022 році компанія розпочала будівництво шахти, а влітку 2023-го почала видобувати сіль. У 2024 році видобуток зупинився через конфлікт між співвласниками. Тоді директор ТОВ «Катіон Інвест» Сергій Кондратьєв розповідав, що один зі співвласників кредитував підприємство, а коли фірма почала видобувати сіль і покращила своє фінансове становище, став блокувати роботу. За його словами, тоді «Катіон Інвест» намагалися довести до банкрутства.

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За даними Nadra.info, у 2025 році Сергія Кондратьєва відсторонили від керівництва компанії, а тимчасовим очільником став Олександр Прозур. Останній нібито уклав договір з ТОВ «Українська торгова палата» про продаж спецдозволу на видобування солі.

У Держгеонадрах відмовилися погоджувати сумнівне відчуження спецдозволу. Також у жовтні Господарський суд Чернігівської області визнав недійсним договір про продаж, а в Міністерстві юстиції скасували реєстраційні дії щодо зміни директора ТОВ «Катіон Інвест». Окрім того, в Національній поліції Закарпатської області відкривали та розслідували кримінальне провадження щодо відчуження спецдозволу на видобуток солі.

Наразі в Північному апеляційному господарському суді тривають слухання скарги Олександра Прозура щодо оскарження скасування його призначення.

За даними Nadra.info та аналітичної системи YouControl, ТОВ «Катіон Інвест» наразі контролюють Валентин Кондратьєв (50% через АТ «ЗНВКІФ “Ехо”») та Оксана Омельяненко (45% через АТ «ЗНВКІФ “Юкон”»), 5% товариства належить Ігорю Герею. Керівник ТОВ «Катіон Інвест» від січня 2021 року – Сергій Кондратьєв (син Валентина Кондратьєва – ред.).

ТОВ «Українська торгова палата», яка начебто купила спецдозвіл на видобуток з родовища, контролює Віра Костюченко, а очолює Валентин Васько. У коментарі Nadra.info в 2025 році Віра Костюченко заявила, що не знає ціну, сплачену її компанією за спецдозвіл на Тереблянське родовище.