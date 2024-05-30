Першу видобуту на родовищі торік сіль подарували президенту Володимиру Зеленському

Видобуток солі на Тереблянському родовищі в Закарпатті, що торік почала фірма «Катіон Інвест», зупинився із березня через конфлікт між співвласниками. Якщо суперечку вирішать і видобуток відновиться, фірмі вдасться видобути близько 35 тис. тонн солі замість запланованих 60 тис. тонн до кінця року. Про це в інтерв’ю профільному виданню Nadra.info розповів директор ТОВ «Катіон Інвест» Сергій Кондратьєв.

«До початку березня ми системно працювали, відвантажували продукцію, готувалися, щоб восени не мати проблем з технічною сіллю. У нас були тверді домовленості, що компанії будуть систематично по 2-3 тис. тонн вибирати щомісяця. А зараз все зупинилося. Ми не можемо працювати», – сказав Сергій Кондратьєв.

Справа в тому, пояснює він, що один зі співвласників кредитував підприємство, а коли розпочався видобуток солі і підприємство могло вийти на такий рівень, щоб віддати йому борги, став блокувати роботу. Імовірно, додає Сергій Кондратьєв, це відбувається через те, що співвласник боїться втратити вплив на підприємство і хоче довести його до банкрутства.

Компанія встигла видобути близько 6100 тонн солі. Якщо роботу вдасться розблокувати, то до кінця року видобуток вийде на 30-35 тис. тонн проти запланованих цього року 60 тис. тонн.

ТОВ «Катіон Інвест» належить двом інвестиційним фондам – «Ехо» (бенефіціар – Валентин Кондратьєв, батько Сергія Кондратьєва, директора) та «Юкон» (бенефіціарка – Оксана Омельяненко). Остання – бізнес-партнерка бізнесмена Юрія Косюка, їй належать частки в його ТОВ «МХП-Агрокряж» і ТОВ «МХП-Агро-С».

Саме Оксану Омельяненко звинувачує у блокуванні видобутку солі Сергій Кондратьєв. Зокрема, блокування відбувається через безпідставне, за словами директора, віднесення ТОВ «Катіон Інвест» до ризикових підприємств. Від березня Державна фіскальна служба робила це вже чотири разі, хоча керівництво щоразу надавало пояснення. Через це інші фірми не можуть співпрацювати з ТОВ «Катіон Інвест», адже такий статус може спровокувати накладення обмежень і для них.

Видобуток солі на Тереблянському родовищі розпочався влітку 2023 року. Тут мали видобувати технічну сіль, а згодом – і харчову. Проектна потужність підприємства запланована на рівні 450 тис. тонн солі на рік, на неї планувалось вийти у 2026 році. Для порівняння, Дрогобицька солеварня на Львівщині навіть на найбільших потужностях може виробляти близько 55 тонн солі на місяць або 660 тонн на рік. Торік вона збільшила видобуток до майже 500 тонн на рік.

Сіль з Тереблянського родовища мала забезпечити потребу України в солі замість «Артемсолі», що зупинилась через бойові дії і окупацію Соледару росіянами. Окрім того, тут працюють і колишні працівники «Артемсолі», які евакуювалися з родинами на Закарпаття. На початку роботи підприємства тут було 54 працівники, зараз – лише 40, говорить Сергій Кондратьєв.