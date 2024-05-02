Стара будівля Дрогобицької солеварні, що працює понад 700 років

Дрогобицька міська рада під час засідання сесії 2 травня звернулась до Кабінету міністрів України з проханням передати дрогобицький солевиварювальний завод у власність територіальної громади. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міськради.

«Лише такі дії можуть гарантувати збереження заводу та його подальший розвиток і функціонування. Солеварня є душею міста, важливим історичним та туристичним об’єктом», – кажуть в міськраді.

Дрогобицька солеварня є найстарішим постійнодіючим підприємством Європи. Тут досі виварюють сіль за старою автентичною технологією. Після руйнування найбільшого в Україні виробника солі підприємства «Артемсіль» завод у Дрогобичі наростив виробничі потужності.

Водночас солеварня у Дрогобичі перебуває в поганому стані і потребує ревіталізації. В міськраді Дрогобича кажуть, що хочуть підтримати підприємство, але не можуть, тому що воно перебуває у власності держави.

Додамо, що торік Фонд держмайна України планував виставити солевиварювальний завод у Дрогобичі на продаж, але так і не зробив цього.

Дрогобицька солеварня – найстаріше підприємство в Україні, що працює без зупинки виробництва понад 700 років і має статус культурної спадщини обласного значення.

Основними споживачами продукції дрогобицького солевиварювального заводу є торгові мережі «‎Сільпо», «‎Рукавичка», «‎Арсен», місцеві магазини та хлібопекарські підприємства у Львівській та Вінницькій областях. Також купує продукцію дрогобицької солеварні львівське підприємство з виготовлення дріжджів «‎Ензим».

Спосіб виробництва солі у Дрогобичі відрізняється від традиційного видобутку: виробничий процес складніший і дорожчий. Тому і вартість дрогобицької солі більше, ніж удвічі перевищувала ціну товару «Артемсолі». До війни клієнтами заводу у Дрогобичі були ресторани Києва та Львова, а його продукція позиціонувалась як крафтова.