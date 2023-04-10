Найстаріше в Україні виробництво солі у Дрогобичі

Солевиварювальний дрогобицький завод на Львівщині торік зміг збільшити виробництво солі у 2,2 рази – до майже 500 тонн, повідомляє Фонд держмайна України, в управлінні якого перебуває підприємство.

Як інформував ZAXID.NET, дрогобицька солеварня почала збільшувати обсяги виробництва до максимуму після того, як в Україні з’явилась загроза дефіциту солі через зупинку великого солевидобувного підприємства «Артемсіль» в Соледарі на сході України. Утім, нинішні потужності дрогобицького заводу не дозволяють збільшити виробництво ще без додаткових інвестицій і розширення площ виробництва.

«Щоб збільшити виробництво, треба проводити газ, ставити великі ванни 10х12 м, сушильний барабан, транспортери. Це дуже великі кошти. Це має фінансувати держава, тому що ми є державним підприємством», – говорили у травні на дрогобицькому заводі.

Основними споживачами продукції дрогобицького солевиварювального заводу є торгові мережі «‎Сільпо», «‎Рукавичка», «‎Арсен», місцеві магазини та хлібопекарські підприємства у Львівській та Вінницькій областях. Також купує продукцію дрогобицької солеварні львівське підприємство з виготовлення дріжджів «‎Ензим».

Сіль на заводі отримують шляхом випарювання соляної ропи з мінералізацією 260-295 г/л. Після цього працівники вручну збирають, сушать та фасують її. В якості енергоносія для випарювання солі використовують дрова. Це найстаріше підприємство в Україні – воно працює без зупинки виробництва понад 700 років і має статус культурної спадщини обласного значення.

Спосіб виробництва солі у Дрогобичі відрізняється від традиційного видобутку: виробничий процес складніший і дорожчий. Тому і вартість дрогобицької солі більше, ніж удвічі перевищувала ціну товару «Артемсолі». До війни клієнтами заводу у Дрогобичі були ресторани Києва та Львова, а його продукція позиціонувалась як крафтова.