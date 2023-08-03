Першу сіль з нового родовища вручили Зеленському

На Закарпатті почали розробку родовища солі, яке зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю всю Україну. Про розробку родовища після візиту в Закарпатську область 2 серпня повідомив президент Володимир Зеленський, а 3 серпня стало відомо про те, що з цього родовища вже видобули першу сіль.

«У регіоні вже розпочалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проекти, стосовно яких говоритимемо з чиновниками», – сказав президент у відеозверненні, опублікованому ввечері в середу, 2 серпня.

Він додав, що Закарпаття має багато можливостей, які не використовувалися впродовж десятиліть.

У четвер, 3 серпня, голова Закарпатської обласної військової адміністрації повідомив, що у межах розробки Тереблянського соляного родовища у Тячівському районі вже видобули першу сіль. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram в четвер, 3 серпня. За його словами, першу сіль з нового родовища вручили Зеленському. Микита наголосив, що Ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку Закарпаття.

«Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення», – запевнив голова Закарпатської ОВА.

Нагадаємо, державне підприємство «Артемсіль» – одне з найбільших у Європі в галузі, яке щороку видобувало по 2 млн тонн солі, зупинило виробництво навесні 2022 року, оскільки внаслідок обстрілів на підприємстві було зруйновано склад і були прямі влучення в копальні. Згодом, внаслідок російської агресії, цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а співробітники були змушені залишити свій дім. На сьогодні ж місто Соледар, де розташована «Артемсіль», перебуває в тимчасовій окупації.

В Україні сіль також виробляє Дрогобицька солеварня, яка навесні 2022 року збільшила потужності до 55 тонн на місяць. Але цього не вистачить навіть, щоб забезпечити Львівську область. У солеварні повідомляли, що для збільшення потужностей їм потрібне нове обладнання.

Також у Солотвинському районі Закарпаття розташоване родовище кам’яної солі.