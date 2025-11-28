Йдеться про землі проєктованого заказника «Кави» поблизу Великих Мостів

На Львівщині прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактом незаконного розпорядження цінними природними землями. Йдеться про території, розташовані в межах проєктованого ботанічного заказника місцевого значення «Кави» за межами села Бутини Великомостівської громади. Міська рада вирішила продати з аукціону право оренди цих ділянок як ріллі.

«Ці земельні ділянки на площі 211 га становлять природну та екологічну цінність, включають лучні, болотні та лісові екосистеми та розглядаються для надання охоронного статусу. Будь-які дії щодо таких територій потребують суворого дотримання вимог природоохоронного законодавства, що й стало підставою для прокурорського реагування», – йдеться в повідомленні прокуратури у п’ятницю, 28 листопада.

Прокурори зареєстрували кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельних ділянок особливо цінних земель (ч. 2 ст. 197-1 ККУ). Проводять вилучення документів та інші слідчі дії для встановлення посадовців, причетних до ухвалених рішень про використання згаданих територій. У поліції уточнили, що перевіряють законність рішення Великомостівської міськради від 18 вересня 2025 року, у якому йдеться про затвердження проєктів землеустрою 12 земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та продаж права оренди на них на земельних торгах. Термін оренди – 10 років.

ГО «Українська природоохоронна група» повідомила, що Великомостівська міська рада вирішила продати під оранку одні з найцінніших природних територій, що належать до проєктованого ботанічного заказника місцевого значення «Кави».

«Це територія, яку не розорювали понад 300 років, і тут збереглись унікальні лучні та болотні екосистеми з численними червонокнижними видами. Навколо – самосійні і не тільки ліси. У тому числі в межах «Галсільлісу». Але землевпорядники, на замовлення міської ради, визначили і ліс, і болото, і луки як «ріллю». І унікальні природні комплекси вже виставили на «Прозорро» на продаж», – йдеться в повідомленні організації.

За даними природоохоронців, частину земель вже встигли розорати наперед, ще до укладання договорів, при цьому викорчували ліси та порушили режим прибережної захисної смуги.

«І це не помилка – а свідомі дії Великомостівської ОТГ. Бо вони у відповідь на наше звернення з проханням не нищити природу і дотримуватись законодавства, відповіли, що не будуть змінювати своє рішення все знищити та розорати», – додали в «Українській природоохоронній групі».

25 листопада цього року Львівська ОВА повідомила, що департамент екології та природних ресурсів звернувся до Великомостівської міськради з пропозицією погодити створення ботанічного заказника місцевого значення «Кави» площею близько 211 га. Територія розташована за межами села Бутини та є нерозораною вже понад 300 років.