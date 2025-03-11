Верховний Суд виніс остаточне рішення щодо створення заказника «Торфовище Білогорща»
Суд відхилив скарги гаражних кооперативів, які оскаржували створення заказника
Верховний Суд відхилив позов гаражних кооперативів, які оскаржували створення ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща». Це рішення остаточне і оскаржити його не можна.
Як повідомляв ZAXID.NET, 29 жовтня 2019 року Львівська обласна рада ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» площею 92 га. У 2020 році Рясне-Руська сільська рада, незадовго до приєднання до Львівської ОТГ, передала 15 га ландшафтного заказника в приватну власність. Землю на території заказника отримали гаражні кооперативи, засновані після створення самого заказника, приблизно за місяць до роздачі земель. Зокрема, ділянки отримали ТзОВ «Галтекс-Брухт», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Автосвіт"», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Пікап"», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Автомеханік"» та ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Сілвер Авто"».
Тодішня сільська голова Рясне-Руського Емілія Смокоровська, яку судять через незаконну роздачу землі, тоді зазначала, що за генпланом Львова Білогорща – це землі промисловості й заказника на них бути не може. Тому сільрада й роздала цю землю під приватизацію. Невдовзі Львівська обласна прокуратура звернулася в суд, аби повернути незаконно приватизовані ділянки й частину з них вдалось повернути у комунальну власність. Втім гаражні кооперативи вирішили оскаржити створення заказника в суді.
У липні 2023 року Львівський окружний адміністративний суд відмовив кооперативам у задоволенні позову та зберіг заказник у затверджених межах. У грудні 2023 року Восьмий апеляційний адміністративний суд скарги кооперативів відхилив та залишив чинним рішення окружного адмінсуду.
Як повідомила пресслужба ЛОР, 7 березня 2025 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду відхилив скарги гаражних кооперативів і остаточно підтвердив рішення ЛОР, які знову намагалися скасувати рішення Львівської обласної ради про створення ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща».
«Цей висновок окружного суду 20 грудня 2023 року підтвердив і Восьмий апеляційний адміністративний суд, захистивши законність рішення Львівської обласної ради. А тепер і суд останньої інстанції – Касаційний адміністративний суд Верховного Суду», – повідомив керівник юридичного відділу Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.
Додамо, що доки тривав судовий розгляд, понад 2,7 гектара території ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» заклали в іпотеку.
Нагадаємо, у серпні 2024 року міське управління екології виграло ґрант на понад 4,2 млн грн від Європейського Союзу на відновлення водно-болотних угідь заказника «Торфовище Білогорща», облаштування дерев’яних доріжок та веж спостереження за птахами.