МІська рада Львова отримала ґрант на благоустрій заказника на Білогорщі

Верховний Суд відхилив позов гаражних кооперативів, які оскаржували створення ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща». Це рішення остаточне і оскаржити його не можна.

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 жовтня 2019 року Львівська обласна рада ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» площею 92 га. У 2020 році Рясне-Руська сільська рада, незадовго до приєднання до Львівської ОТГ, передала 15 га ландшафтного заказника в приватну власність. Землю на території заказника отримали гаражні кооперативи, засновані після створення самого заказника, приблизно за місяць до роздачі земель. Зокрема, ділянки отримали ТзОВ «Галтекс-Брухт», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Автосвіт"», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Пікап"», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Автомеханік"» та ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Сілвер Авто"».

Тодішня сільська голова Рясне-Руського Емілія Смокоровська, яку судять через незаконну роздачу землі, тоді зазначала, що за генпланом Львова Білогорща – це землі промисловості й заказника на них бути не може. Тому сільрада й роздала цю землю під приватизацію. Невдовзі Львівська обласна прокуратура звернулася в суд, аби повернути незаконно приватизовані ділянки й частину з них вдалось повернути у комунальну власність. Втім гаражні кооперативи вирішили оскаржити створення заказника в суді.

У липні 2023 року Львівський окружний адміністративний суд відмовив кооперативам у задоволенні позову та зберіг заказник у затверджених межах. У грудні 2023 року Восьмий апеляційний адміністративний суд скарги кооперативів відхилив та залишив чинним рішення окружного адмінсуду.

Як повідомила пресслужба ЛОР, 7 березня 2025 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду відхилив скарги гаражних кооперативів і остаточно підтвердив рішення ЛОР, які знову намагалися скасувати рішення Львівської обласної ради про створення ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща».

«Цей висновок окружного суду 20 грудня 2023 року підтвердив і Восьмий апеляційний адміністративний суд, захистивши законність рішення Львівської обласної ради. А тепер і суд останньої інстанції – Касаційний адміністративний суд Верховного Суду», – повідомив керівник юридичного відділу Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.

Додамо, що доки тривав судовий розгляд, понад 2,7 гектара території ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» заклали в іпотеку.

Нагадаємо, у серпні 2024 року міське управління екології виграло ґрант на понад 4,2 млн грн від Європейського Союзу на відновлення водно-болотних угідь заказника «Торфовище Білогорща», облаштування дерев’яних доріжок та веж спостереження за птахами.