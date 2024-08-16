Реалізацію проєкту відновлення торфовища планують розпочати у 2025 році

Управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради перемогло у конкурсі проєктів з відновлення водно-болотних угідь. У Львівській громаді за грантові кошти, а це понад чотири млн грн, відновлять водний баланс ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща». Також там планують облаштувати дерев’яні доріжки та вежі спостереження за птахами. Про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомили у Львівській міській раді.



Відновлення водно-болотних угідь заказника «Торфовище Білогорща» відбудеться завдяки проєкту Restore4Life. Він фінансується Європейським Союзом та має соціально-економічні переваги завдяки комплексному та міждисциплінарному підходу до відновлення прісноводних і прибережних водно-болотних угідь у басейні Дунаю.



Загальний бюджет проєкту – понад 4,2 млн грн. Частинe коштів спрямують безпосередньо на виконання робіт з демонтажу конструкцій меліоративних каналів для відновлення водного балансу території та усунення інших штучних бар’єрів на ділянці заказника, що сприятиме покращенню біорізноманіття. Також проєктом передбачено влаштування дерев’яних доріжок та веж спостереження за птахами.

За словами керівниці управління екології та природних ресурсів міста Галини Микітчак, співпраця у цьому проєкті дасть можливість обмінятися досвідом з однодумцями з інших країн.

«Відновлення водно-болотних угідь – тенденція європейських країн. Наше “Торфовище Білогорща” унікальне тим, що воно є фактично в межаміста. Завдяки геологічним дослідженням ми довели, що там є особливо цінні землі, де товщина торфу є досить великою. Ділянки торфовищ є оселищами для птахів. Тож ми проводимо орнітологічні дослідження, щоб зрозуміти, які саме види тут поширені. Фахівці зазначають, що в деяких місцях торфовища земля є досить осушеною. Тож переформатування ділянки в рамках проєкту відновлення дозволить зробити її більш заболоченою і сприятиме розвитку біорозмаїття та гніздуванню птахів», – розповіла Галина Микітчак.

Зараз тривають суди щодо незаконного відчуження земель торфовища, тож цей проєкт стане підсиленням в судових справах, як визнання важливості об’єкта на міжнародному рівні.

«Загалом в суспільстві побутує думка, що болото – це недобре і його варто осушувати, але то не так. Болото – це особливий унікальний об’єкт, дуже важливий для довкілля, який зокрема допомагає очищати повітря в місті», – додала Галина Микітчак.

Проєкт відновлення «Торфовища Білогорща» подало на конкурс управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради за співпраці з ГО «Дунайсько-карпатська програма». Реалізацію проєкту відновлення торфовища планують розпочати у 2025 році.

Нагадаємо, 2020 року, перед приєднанням до Львова, сільради навколишніх сіл безплатно роздавали землю. Найбільше розголосу набула історія з Рясне-Руською сільрадою, оскільки там роздали понад 60 гектарів, зокрема території «Торфовища Білогорща», площею 15,4 га. У 2021 році Франківська окружна прокуратура заявляла, що землі передали незаконно.

ZAXID.NET розповідав, що ділянки передали гаражно-будівельним кооперативам, які заснували всього за кілька тижнів до рішення про виділення землі. Крім цього, засновниками кооперативів були близькі до працівників сільради люди. Поліція у квітні 2021 року відкрила кримінальну справу про незаконну приватизацію землі. Суд арештував ділянки, але власники землі почали скасовувати арешти. Крім цього, вони намагаються оскаржити сам факт створення ландшафтного заказника.

Наразі прокуратура намагається повернути землю в комунальну власність Львова. Торік вдалося скасувати право приватної власності 24 га землі у двох справах. Однак повернути землі, розташовані на території заказника, можна буде після рішення Верховного Суду у справі про законність створення облрадою заказника «Торфовища Білогорща». Ускладнює повернення землі й те, що власники перереєстровують ділянки на інші компанії.

Також ZAXID.NET писав, що понад 2,7 гектара території ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща», що біля Львова, перереєстрували на приватну компанію і заклали в іпотеку.