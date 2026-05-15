Будинок зведуть на вулиці Франка/візуалізація проєкту

В історичному центрі та буферній зоні ЮНЕСКО у Чернівцях зводять 7-поверховий будинок з підземним паркінгом, комерційними приміщеннями та квартирами. За даними Тернопільської міськради, ділянка перебуває у постійному користуванні підприємця Богдана Кіндрачука. Раніше тут мали збудувати готель, однак не знайшли інвесторів, повідомило «Суспільне.Чернівці».

Проєкт будинку на вул. Івана Франка розробив чернівецький архітектор Мар’ян Стасюк. Згідно з ним, будинок має сім поверхів, але частина верхніх рівнів розташована в глибині – на рівні забудови на сусідній вулиці. Фасад, який виходить на вулицю Франка, – нижчий і збігається з висотою сусідніх будинків.

Дизайн планували за вимогами Віденського меморандуму. Це міжнародний документ ЮНЕСКО, який регулює будівництво в історичних центрах міст.

«Матеріали фасаду попередньо будуть натуральні. Вони матимуть досить стриманий вигляд – і за кольором, і за фактурою, і за загальним членуванням фасаду. Піщаник є досить світлим і теплим, він гармонійно буде вписуватися в історичне середовище», – зазначив Мар'ян Стасюк.

У будинку облаштують підземний паркінг, комерційні приміщення та квартири. Загалом передбачено 37 квартир і 39 паркомісць. Завершити роботи планують до 3 кварталу 2028 року.

Замовником будівництва є підприємець Богдан Кіндрачук. У 2020 році Чернівецька міська рада передала йому цю ділянку в постійне користування, оскільки він раніше мав там нерухомість (чотири квартири, які нині зніс). Наразі підприємець за користування землею сплачує 90 тис. грн щороку.

За словами директорки міського департаменту урбаністики та архітектури Мар’яни Гаврилиці, раніше на цій ділянці планували збудувати готель. «Там був передбачений якийсь інвестпроєкт – будівництво готелю, але все зупинилося. Даним суб’єктом були викуплені квартири, і зараз вже відбувається будівництво нового об’єкта», – зазначила посадовиця.

Замовник отримав дозвільні документи та вихідні дані для проєктування. Також він пройшов процедуру погодження в управлінні культурної спадщини та в Міністерстві культури, а в березні 2026 року отримав дозвіл на початок будівельних робіт.

За словами архітектора Мар’яна Стасюка, підприємець також пройшов процедуру інформування ЮНЕСКО про будівництво у буферній зоні. Міністерство культури надало позитивний висновок щодо цього інформування, відповідне повідомлення направили до штаб-квартири організації в Парижі.

Згідно з даними YouControl, підприємець Богдан Кіндрачук є засновником компаній «Фабрика вікон Люкс», «Компанія Болена», «Альянс К», а також громадської організації «Клуб підприємців Буковини». У 2006 році він балотувався до Чернівецької обласної ради від партії «Наша Україна».