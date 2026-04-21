У приміщенні облаштують підземний паркінг і торгові зали

У центрі Чернівців в межах буферної зони ЮНЕСКО зведуть 7-поверховий багатоквартирний будинок з підземним паркінгом та комерційними приміщеннями. Він з’явиться на місці колишнього магазину «Берізка» на вулиці Кобилянської, 41. Про це першим повідомило видання «Шпальта».

У відповіді на запит ZAXID.NET в департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради повідомили, що проєкт погоджений Мінкультом і реалізується в межах історичного ареалу. Ділянку орендує ТОВ «Берізка», яке належить родині ексрегіонала та ексдиректора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради Володимира Ніконова.

Будинок зведуть на місці магазину «Берізка»

Цього тижня розпочали підготовчі роботи до знесення колишнього магазину. Ділянку площею майже 800 м² передали в оренду ТОВ «Берізка», згідно з рішенням сесії Чернівецької міськради від 25 грудня 2014 року. Тоді в документі йшлося про «будівництво та обслуговування багатоквартирного будинку з об’єктами комерційного призначення». За даними «Молодого буковинця», у 2015 році компанія замовила архітектурний конкурс щодо вигляду майбутньої будівлі.

У квітні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики України погодило проєкт забудови, оскільки ділянка розташована в межах охоронної зони історичного ареалу та буферної зони ЮНЕСКО. У вересні 2022 року інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради видала дозвіл на зведення будинку.

Візуалізація: департамент урбаністики та архітектури Чернівецької міськради

Замовником будівництва є ТОВ «Берізка». За даними YouControl, компанія має статутний капітал у 500 тис. грн та здає в оренду приміщення. Нею володіє та керує чернівчанка Тетяна Володимирівна Ніконова. За даними Opendatabot, раніше серед засновників, бенефіціарів та керівників ТОВ був Володимир Ніконов (наразі його ім’я видалене з переліку). Останній – колишній директор департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради. Також Володимир Ніконов був депутатом від «Партії регіонів» Чернівецької міської ради у 2010–2015 роках.

Зводитиме будинок підрядна компанія «Алекс-Буд» з Києва. Фірма спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Керує нею Ірина Буркова, а засновником і бенефіціарним власником є Олександр Бурков.