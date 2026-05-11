Роберт Бровді розробив план ліквідації росіян на фронті

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді запропонував збільшити ефективність роботи екіпажів БпЛА для ліквідації росіян. Військовий порахував, скільки окупантів треба знищувати, щоб їхні втрати вдвічі перевищували кількість мобілізованих.

За словами Роберта Бровді, Росія одномоментно задіює у війні проти України приблизно 700 тис. військових. Щоб поповнювати втрати на фронті, в середньому щомісяця Росія залучає до війни 29,5 тис. військових. Водночас українські військові лише за допомогою дронів щомісяця ліквідовують приблизно 31,5 тис. росіян.

Роберт Бровді зауважив, що кожен екіпаж БпЛА має протягом місяця 15–20 бойових діб. Якщо кожен екіпаж щомісяця ліквідовуватиме 10 окупантів (одного окупанта кожні 2–3 доби), то таким чином Росія втрачатиме на фронті вдвічі більше особового складу, ніж залучає до війни.

«Коли кожен ударний екіпаж Сил оборони України “обнулить” за місяць всього 10 росіян, чисельність втрат противника вдвічі перевищить чисельність їх мобілізації/контрактування на війну», – підсумував Роберт Бровді.

Операцію з ліквідації росіян ударними дронами Роберт Бровді запропонував назвати «Стандарт-10».

Нагадаємо, у січні 2026 року міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що стратегічна ціль української армії – щомісяця знищувати по 50 тис. російських військових. У квітні 2026 року Михайло Федоров заявив, що у березні росіяни зазнали рекордних втрат на фронті – 33 988 окупантів були вбиті або важко поранені.