Мікроавтобус злетів з дороги в кювет, водійка загинула

У суботу ввечері, 30 травня, у селі Голешів на Львівщині водійка мікроавтобуса Opel Movano злетіла з траси в кюват. У результаті ДТП водійка загинула, а її посажирка отримала травми.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталася близько 20:00 у селі Голешів Ходорівської громади. 57-річна водійка автомобіля Opel Movano, мешканка Івано-Франківської області, не справилась з керуванням, в результаті чого автомобіль з’їхав в кювет та перекинувся.

Cмертельна ДТП у Ходорівській громаді

Унаслідок ДТП водійка автомобіля від отриманих травм загинула на місці. 78-річна пасажирка, також мешканка Івано-Франківської області, отримала незначні тілесні ушкодження та після огляду медиків бригади швидкої медичної допомоги від госпіталізації відмовилася.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Обставини аварії встановлюють слідчі.