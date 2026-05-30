Перед обшуками у чотирьох суддів ВС Князєв без адвокатів дав показання НАБУ

В межах угоди зі слідством підозрюваний у хабарництві на 2,7 млн доларів ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв не тільки визнав свою провину, але й дав викривальні показання проти чотирьох своїх колег – суддів Верховного Суду Ірини Григорʼєвої, Жанни Єленіної, Ігоря Желєзного та судді у відставці Олександра Прокопенка. Про це повідомив у пʼятницю, 29 травня, сайт «Судовий репортер».

14 травня Всеволод Князєв без участі адвокатів дав показання в НАБУ, визнавши, що отримав неправомірну вигоду від олігарха та власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго у справі щодо акцій Полтавського ГЗК. За даними слідства, у 2023 році бізнесмен через адвоката передав 2,7 млн доларів хабаря суддям ВС. Самого ж Князєва викрили під час отримання другого траншу в розмірі 450 тис. доларів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Невдовзі після затримання Князєва стало відомо, що у деяких суддів Верховного Суду знайшли мічені купюри. Щодо них у 2023 році давали показання як свідки судді ВС Григорʼєва, Єленіна і Желєзний. Тоді вони підтвердили, що отримали гроші від Князєва, проте стверджували, що це не була неправомірна вигода.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

19 травня 2026 року у цих суддів провели обшуки та повідомили їм про підозри. «Судовий репортер» із посиланням на захисників суддів повідомив, що саме показання Князєва дозволили НАБУ повідомити їм про підозри.

«Протокол показань Князєва налічує 32 сторінки. Цей документ підозрюваним та їх адвокатам ще повністю не відкривався. У протоколі є свідчення Князєва про інших суддів, яким підозри ще не вручені і щодо яких треба ще зібрати докази», – йдеться у статті.

Що кажуть підозрювані судді

Під час обшуку суддя Ірина Григорʼєва заявила, що гроші належали її дочці, а згодом, під час допиту, сказала, що виявлені в неї 50 тис. доларів – це позичені у Князєва гроші на купівлю житла. У річній декларації за 2024 рік вона вказувала, що 12 травня отримала 50 тис. грн в борг від людини, чиє імʼя становить таємницю слідства.

«Суддя повідомила, що отримала 50 тис. доларів у позику від особи, яка на той момент мала доброчесну репутацію та високооплачувану роботу. Гроші нібито планували повернути після продажу чоловіком гаража, а письмово оформити позику не встигли через “обʼєктивні причини” і новий процесуальний статус позикодавця», – йдеться у матеріалі.

Адвокат іншої судді, Жанни Єленіної, під час засідання Вищої ради правосуддя заявив, що Всеволод Князєв передав їй гроші для розв'язання житлового питання військовослужбовця, яким опікувалась Єленіна. За його словами, у Верховному Суді існувала група суддів Великої палати, яка обговорювала питання щодо військових частин. Такі ж показання суддя дала у 2023 році як свідок. Зазначається, що на засіданні ВРП Єленіна присутня не була.

Також не заперечив отримання грошей від Князєва і суддя Ігор Желєзний. Водночас він заявив, що йшлося про отримання не заявлених у підозрі 100 тис., а 10 тис. доларів. Желєзний стверджує, що отримав гроші від Князєва на святкуванні, щоб нібито відвезти їх теробороні на Миколаївщині. За його словами, питань щодо грошей в нього не виникло, бо Князєв багато донатив на армію.

За словами четвертого підозрюваного у справі про масштабне хабарництво у ВС, судді у відставці Олександра Прокопенка, під час обшуків НАБУ він відкрив їх свій сейф і спокійно дав їм оглянути свої заощадження в сумі до 10 тис. доларів. Після того, як у нього виявили 2300 мічених доларів, «він сидів і разом із детективами дивувався».

Зазначається, що Прокопенко був одним з чотирьох суддів, які не голосували за рішення в інтересах групи Жеваго. На запитання слідчого судді, за що тоді Прокопенко отримав гроші, прокурор пояснив, що той отримав їх за участь у роботі органу, який прийняв рішення. Під час допиту НАБУ 14 травня Всеволод Князєв розповів про момент передачі Прокопенку папки з 50 тис. доларів.

«Він сказав: “Так я ж підтримував іншу позицію”. На що я відповів: “Все одно люди вдячні. Всім суддям ВП ВС”. Маючи на увазі, що результат забезпечений на користь Жеваго прийнятою постановою більшості суддів, а тому вдячні йому навіть за таку його позицію. Після чого він мовчки забрав собі папку», – заявив Князєв.

У НАБУ не уточнили, коли саме Прокопенку передали хабар – слідство розглядає дати з 4 по 12 травня 2023 року. Водночас з іншими суддями детективи визначили дати:

Єленіній – 4-5 травня;

Григорʼєвій – 12 травня;

Желєзному – 13 травня.

За даними «Судового репортера», співпраця Всеволода Князєва зі слідством мала початися щонайменше за пів року до вручення суддям ВС підозр. У залі суду підозрювані заявили, що у грудні 2025 року – березні 2026 року Князєв бачився з ними під приводом випадкових зустрічей та заводив «провокаційні розмови», які стосувалися справи про хабарництво.

Зокрема, з Прокопенком Князєв зустрічався двічі та скаржився на суддів ВС, які не допомогли йому з внесенням застави. Сторона захисту Прокопенка заявила, що підозра йому «тримається на спробі Князєва врятувати себе на вже третьому році розгляду його справи по суті ціною репутації своїх колег».

Нагадаємо, 19 травня чотирьох суддів Верховного Суду затримали та повідомили їм про підозри в хабарництві. Їм усім обрали запобіжні заходи у вигляді застави:

3 млн грн для Єленіної;

2,5 млн грн для Григорʼєвої;

2 млн грн для Желєзного;

900 тис. грн для Прокопенка.

Зазначається, що Олександр Прокопенко звинуватив Всеволода Князєва у поданні завідомо неправдивих показань, подавши заяву до НАБУ. На його думку, показання Князєв дав через те, що у 2017-2023 роках через те, що той публічно опонував йому на зборах.