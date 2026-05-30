Громадянка Узбекистану співпрацювала з російськими спецслужбами

Городоцький районний суд Львівської області присудив шість років позбавлення волі громадянці Укзбекистану за незаконне поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ у Києві та на Львівщині та збір даних про військовослужбовців. Винуватиця визнала свою вину та уклала угоду з прокурором.

За матеріалами справи, 43-річна громадянка Узбекистану, яка проживала у Києві, орієнтовно з травня 2025 року почала співпрацю та переписки через телеграм з куратором, який перебуває на окупованій території. Від нього вона отримала пропозицію за гроші здійснювати фото- та відеофіксацію розташування об’єктів ЗСУ та інших військових формувань та передавати ці дані.

Агентка за допомогою власного телефона Apple iPhone здійснювала відеозйомку військовою частини та розташованої на ній військової техніки у Києві. Влітку 2025 року вона прибула на Львівщину. За допомогою відеореєстратора в автомобілі фіксувала військовослужбовців у селі на Львівщині, які здійснювали заходи з охорони та оборони території військового об’єкта, а також переміщення військової техніки, яка прибувала та вибувала з цієї території. Дані відеореєстратора переслала через телеграм, за що отримала винагороду.

Також громадянка Узбекистану виконувала завдання куратора щодо фіксації переміщення військовослужбовців, які мешкали в житловому комплексі в у Києві, та автомобілів, на яких вони пересувалися. Російську агентку затримали в серпні 2025 року.

У травні 2026 року обвинувачена украла угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Суддя Ангеліна Малахова-Онуфер визнала громадянку Узбекистану винною в незаконному поширенні інформації про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ та в порушенні недоторканності приватного життя (ч. 3 ст. 114-2 та ч. 1 ст. 182 ККУ) та призначила їй покарання – шість років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.