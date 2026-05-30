Російська шпигунка отримала вирок за передачу даних про підрозділи ЗСУ на Львівщині
Городоцький районний суд Львівської області присудив шість років позбавлення волі громадянці Укзбекистану за незаконне поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ у Києві та на Львівщині та збір даних про військовослужбовців. Винуватиця визнала свою вину та уклала угоду з прокурором.
За матеріалами справи, 43-річна громадянка Узбекистану, яка проживала у Києві, орієнтовно з травня 2025 року почала співпрацю та переписки через телеграм з куратором, який перебуває на окупованій території. Від нього вона отримала пропозицію за гроші здійснювати фото- та відеофіксацію розташування об’єктів ЗСУ та інших військових формувань та передавати ці дані.
Агентка за допомогою власного телефона Apple iPhone здійснювала відеозйомку військовою частини та розташованої на ній військової техніки у Києві. Влітку 2025 року вона прибула на Львівщину. За допомогою відеореєстратора в автомобілі фіксувала військовослужбовців у селі на Львівщині, які здійснювали заходи з охорони та оборони території військового об’єкта, а також переміщення військової техніки, яка прибувала та вибувала з цієї території. Дані відеореєстратора переслала через телеграм, за що отримала винагороду.
Також громадянка Узбекистану виконувала завдання куратора щодо фіксації переміщення військовослужбовців, які мешкали в житловому комплексі в у Києві, та автомобілів, на яких вони пересувалися. Російську агентку затримали в серпні 2025 року.
У травні 2026 року обвинувачена украла угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.
Суддя Ангеліна Малахова-Онуфер визнала громадянку Узбекистану винною в незаконному поширенні інформації про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ та в порушенні недоторканності приватного життя (ч. 3 ст. 114-2 та ч. 1 ст. 182 ККУ) та призначила їй покарання – шість років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.