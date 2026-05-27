Посадовці перетворили видачу дозвільних документів на «платну послугу» для підприємців та забудовників

У Івано-Франківську викрили трьох високопосадовців, які заробляли на дозвільній документації для забудовників. Про викриття схеми 27 травня повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, посадовці Івано-Франківської міської ради спільно з керівником спеціалізованого комунального підприємства перетворили видачу дозвільних документів на «платну послугу» для підприємців та забудовників.

Схему організували посадовець департаменту містобудування та архітектури – головний архітектор міста, посадовець управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю та директор КП, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації в Івано-Франківську.

Відомо, що посаду головного архітектора Івано-Франківська займає Ігор Мусіловський. Івано-Франківська обласна прокуратура уточнила, що другий підозрюваний є начальником управління державного архітектурно-будівельного контролю. Цю посаду займає Олег Семків. Сайт «Галка» повідомив прізвище третього підозрюваного – мова про директора КП «Архітектурно-планувальне бюро» (АПБ-ІФ) Григорія Качана.

«Чиновники міськради виступали безпосередніми організаторами та виконавцями оформлення та підписання необхідних рішень. Директор комунального підприємства виконував роль головної контактної ланки та пособника, він особисто зустрічався з «клієнтами», озвучував установлені «такси», переконував заявників у неминучості плати та безпосередньо збирав готівку», – зазначив Руслан Кравченко.

Генеральний прокурор вказав, що гроші з бізнесменів учасники схеми брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт. Крім того, вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об'єктами нерухомості у приватну власність.

«Чітко задокументовано факти їхньої злочинної діяльності, зокрема, вимагання та одержання хабарів на 26 тис. доларів: 10 тис. доларів – від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, 5 тис. доларів – від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у 8 тис. доларів і 3 тис. доларів – від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва», – уточнив Руслан Кравченко.

Усіх трьох учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Крім того, директору КП інкриміновано пособництво у вказаному злочині. Готується клопотання до суду про обрання всім трьом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«До нас постійно надходять звернення від місцевих мешканців щодо будівельного хаосу в місті. Паралельно ми моніторимо інформаційний простір і бачимо тисячі обурених дописів у соцмережах, де люди прямо вказують на масові факти корупції у будівельній сфері. Наша реакція на ці скарги була миттєвою — ми розпочали масштабну роботу з документування та викриття таких фактів. Робота в цьому напрямку вже є тривалий час. І далі буде продовжуватися», — зазначає керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Антон Войтенко.

На затримання посадовців відреагував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він нагадав, що «Архітектурно-планувальне бюро» виконує платні послуги для фізичних та юридичних осіб і торік заробило 4,3 млн грн. Керівнику підприємства 76 років і він працював при інших міських головах із 1993 року. Двоє інших затриманих також мають понад 20 років стажу.

«Людям у голову не залізеш. Для мене було великим здивуванням прочитати заяву прокуратури. Хотів би наголосити, що не буду коментувати, адже не знаю усіх таємниць слідства. Готовий співпрацювати, всіляко сприяти. До мене ніяких звернень не було. Обов’язково проведемо внутрішній аудит усіх дозвільних процедур у ЦНАПі щодо архітектурних та земельних питань», – сказав мер Івано-Франківська.

Руслан Марцінків наголосив, що засуджує корупцію, анонсував дисциплінарні та кадрові рішення, а також повідомив, що зустрінеться з бізнесом, щоб з’ясувати, чи це були масові випадки.