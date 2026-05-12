Напередодні підозру в легалізації грошей через будівництво отримав Андрій Єрмак

НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам злочинної групи, яку напередодні викрили на легалізації сотень мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у вівторок, 12 травня.

За даними слідства, підозрювані впродовж 2021-2025 років відмили понад 460 млн грн через будівництво котеджного комплексу у селі Козин під Києвом. Фігуранти проводили будівництво чотирьох приватних резиденцій на земельних ділянках загальною площею близько 8 га.

«Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану "пральню”, підконтрольну бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це – майже 9 млн дол. США. Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ “НАЕК “Енергоатом”», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Правоохоронці повідомили про підозри за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна) шістьом фігурантам справи. Серед них:

колишній віцепремʼєр-міністр України («Че Гевара»);

бізнесмен та один з керівників злочинного угруповання, викритий у 2025 році на розкраданнях в українській енергетиці («Карлсон»);

четверо інших осіб.

Правоохоронці не уточнюють імені фігурантів, але, згідно з матеріалами антикорупційних органів, може йтися про підозрюваного в незаконному збагаченні ексвіцепремʼєр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, а також про бізнес-партнера Володимира Зеленського та підозрюваного у відмиванні грошей в справі щодо розкрадання в «Енергоатомі» Тимура Міндіча.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру у легалізації понад 400 млн грн екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. За даними слідства, йдеться про будівництво у котеджному містечку «Династія», розташованому у Київській області. За даними слідчих, учасники схеми планували звести для себе маєтки – вартість кожного будинку сягала 2 млн доларів, а їхня площа становила близько 1000 м². Правоохоронці встановили, що угруповання ще у 2020 році залучило Андрія Єрмака для легалізації грошей через будівництво.