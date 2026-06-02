Мер Івано-Франківська є частим гостем ефірів, проплачених із бюджету міста

Влада Івано-Франківська витратила у 2025 році 12,6 млн грн на висвітлення своєї діяльності у засобах масової інформації. Це найбільша сума серед всіх обласних центрі України. У п’ятірці лідерів за витратами на промоцію у медіа коштом бюджету також Дніпро (5,9) млн), Миколаїв (5,4 млн) і Вінниця (3,7 млн) і Кропивницький (2,1 млн). Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 2 червня, дослідженні руху «Чесно».

Івано-Франківська міська рада має у власності комунальний телеканал «Вежа», на утримання якого у 2025 році витратила 13,5 млн грн. Таку ж суму на утримання цього каналу місто планує витратити у 2026 році. Понад це на висвітлення роботи міських посадовців у приватних медіа Івано-Франківська міська рада витратила у 2025 році ще 12,6 млн грн, а у 2026 році у бюджеті міста закладено 7,7 млн грн для ЗМІ.

Інфографіка руху «Чесно»

Як інформує «Чесно», у 2025 році послуги з висвітлення діяльності Івано-Франківської міськради надавали аж 17 медіа, а суми контрактів стартували з 200 тис. грн. Найбільшу суму отримала колишня комунальна газета міськради «Західний кур’єр» – майже 3,9 млн грн. У 2016 році під час реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації міська рада вийшла з засновників «Західного кур’єру», але кінцевим бенефіціаром видання залишився Руслан Угринчук, який очолював газету ще до реорганізації. Місто продовжує фінансово підтримувати газету за допомогою тендерів, на яких газета має пріоритетне право на висвітлення діяльності міської ради.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Другим найбільшим отримувачем бюджетних грошей на висвітлення роботи міської ради є телерадіокомпанія «РАІ». За даними сервісу YouControl, її керівником і власником найбільшої частки у структурі власності є Андрій Русиняк. За прямі ефіри в програмі «Новий погляд» і телепрограми «На часі» на каналі «РАІ» міська рада заплатила майже 1,2 млн грн, а за радіопрограми «Наше місто» та радіосюжети – 585,6 тис. грн. Абсолютним лідером за кількістю появ на цьому телеканалі став мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Зазначимо також, що в Івано-Франківську є ще один комунальний телеканал – «Галичина», який належить місцевій обласній раді. На його роботу із бюджету області у 2025 року виділили 24,4 млн грн, а у 2026 році ця сума зросте до 27,2 млн грн.

Львівська міська рада на висвітлення своєї діяльності в медіа витратила 1,6 млн грн у 2025 році і планує витратити у 2026 році 2 млн грн.