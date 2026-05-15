У п’ятницю, 15 травня, на засіданні сесії Івано-Франківської міськради мешканці міста подарували пакети з будівельним сміттям меру Руслану Марцінківу і депутатам.

Як повідомила кореспондентка ZAXID.NET Дарія Нагорна з місця події, у такий спосіб активісти виступили проти хаотичної забудови міста.

«Будівельні матеріали могли б бути добрим інструментом для розвитку міста. Однак тільки в тому випадку, якщо воно має бачення стратегічного розвитку. Бо розвиток міста – не просто тупа забудова. А тому будматеріали використовуються не за тим призначенням, яке хотіли б бачити мешканці міста», – зазначила учасниця акції Аліна Садовська.

Після цього активісти вручили Руслану Марцінківу і депутатам сувенірні пакети з будівельним сміттям, а також почесну грамоту «За перетворення Івано-Франківська на бетонні джунглі».

Фото Дарії Нагорної та Аліни Садовської

На сесії міськради також розглянули петицію про дострокове припинення повноважень мера Руслана Марцінківа. Електронний документ зібрав 384 підписи мешканців громад, відтак був винесений на розгляд депутатів.

За інформацією сайту «ПІК», за петицію не проголосував жоден з депутатів міськради, проти проголосували 18 обранців, один – утримався, ще 13 – не голосували.

Нагадаємо, раніше мешканці Івано-Франківська просили владу ввести мораторій на зведення висоток у центрі міста, заборонити будівництво вулиці біля озера та багатоповерхівки на місці автостанції. У мерії розглядають електронні документи від громадян, але не підтримують їх.