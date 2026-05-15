У ніч на 15 травня оператори ударних дронів СБС ЗСУ знищили літак-амфібію Бе-200 «Альтаїр» і багатоцільовий гелікоптер Ка-27 у російському Єйську. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За даними Бровді, упродовж ночі п’ятниці Сили безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та обʼєктах в російському Таганрозі, Єйську та на ТОТ Криму, Донеччини, Запоріжжя й Луганщини.

Серед цілей:

літак-амфібія БЕ-200, н. п. Морской, РФ (удар завдав 1 окремий центр СБС);

гелікоптер КА-27, н. п. Морской, РФ (1 ОЦ СБС);

ЗРК «Тор-М2», н. п. Гончарово, Луганська обл (427 ОБр СБС «Рарог»);

ЗРГК «Панцирь-С1», н. п. Хуторок, АР Крим (1 ОЦ СБС);ч

Корабель-сухогруз із БК, м. Бердянськ, Запорізька область (1 ОЦ СБС);

навчальний центр та ТПД ворога, н. п. Райгородка, Луганська область (414 ОБр СБС «Птахи Мадяра», 20 ОБр СБС «К-2»).

«Окремим масованим візитом ввічливості відпрацьовано Рязанський НПЗ сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та інш. Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе», – додав командувач СБС.

Літак Бе-200 «Альтаїр» – російський літак-амфібія (човен, що літає). Він здатний злітати як з землі, так і з поверхні води. Літак оснащений двома турбореактивними двигунами Д-436Т, розвиває швидкість до 720 км/год і має дальність польоту до 3850 км. Літак призначений для гасіння пожеж, пошуково-рятувальних операцій, охорони водних поверхонь, екологічних місій, перевезення пасажирів і вантажів. У транспортній конфігурації може перевозити до 72 пасажирів, а у пожежогасінні – до 12 тонн води, повідомляє портал «Мілітарний».

Гелікоптер КА-27 – радянський корабельний багатофункціональний вертоліт, призначений для ураження підводних човнів, а також для пошуково-рятувальних, транспортних і патрульних завдань.

До слова, наприкінці квітня Сили безпілотних систем уразили два гелікоптери Мі-28 та Мі-17 на польовому злітно-посадковому майданчику у Воронезькій області РФ. Унаслідок удару також загинув щонайменше один російський спеціаліст з обслуговування гелікоптерів.