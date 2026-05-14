Марко Рубіо заявив, що вражений військовими спроможностями України

Державний секретар США Марко Рубіо назвав Збройні сили України найсильнішою та найпотужнішою армією Європи. В інтервʼю телеканалу Fox News він заявив, що здатність України розробляти нову тактику бою вражає та додав, що Росія втрачає за місяць упʼятеро більше солдатів, аніж Україна.

Коментуючи розвиток нових технологій на полі бою, зокрема безпілотників, він заявив, що найбільше його вразила Україна. За словами держсекретаря, українські розробники «створюють нове покоління безпілотників кожні 4-10 днів». Він зазначив, що необхідність вести війну змусила українців розробляти нові тактики та методи боротьби, а також нові технології, що його «безумовно вражає».

«Збройні сили України є найсильнішими, найпотужнішими збройними силами в усій Європі», – додав Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що у війні проти України росіяни зазнають надзвичайних втрат. За його словами, лише за місяць Росія втрачає упʼятеро більше своїх солдатів, аніж Україна.

«Вони (росіяни – ред.) втрачають від 15 до 20 тис. солдатів на місяць загиблими – не пораненими, а саме загиблими», – сказав Марко Рубіо.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп вважає війну «божевільною» і хоче її завершення, бо Україна «витратить два десятки років на відбудову», а Росія зазнає серйозних економічних збитків. Рубіо додав, що останнім часом США «втратили рух» у переговорах, зокрема через те, що «Україна дедалі більше відчуває впевненість на полі бою». Росія ж своєю чергою, «почувається оптимістично» через зростання цін на нафту після війни на Близькому Сході.

Водночас Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати готові й надалі відігравати роль посередника у переговорах між Україною та Росією. Він заявив, що США – це єдина країна, яка може чогось досягнути в цих перемовинах.