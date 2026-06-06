На території бази було зафіксовано займання

У ніч на суботу, 6 червня, підрозділи Сил спеціальних операцій спільно з Силами безпілотних систем та СБУ атакували військово-морську базу Балтійського флоту «Кронштадт» біля Санкт-Петербурга. Про це повідомили ССО.

За даними українських військових, кілька дронів ССО змогли досягти цілей на території військово-морської бази Балтійського флоту «Кронштадт», там було зафіксовано займання.

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«“Кронштадт” є символом військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога», – зазначають у повідомленні.

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На території «Кронштадт» розміщені кораблі та підводні човни, діють ремонтні доки, суднобудівні потужності та навчальні центри. Бійці наголошують, що після втрат Росії у Чорному морі значення цієї бази для забезпечення військового потенціалу зросло, однак тепер вона також опинилася під ударом українських сил.

Відстань від кордону України до об’єкта становить близько 1000 км.

Нагадаємо, у середу, 3 червня, стало відомо, що українські підрозділи уразили російський корвет «Бойкий» у районі Кронштадта.

Корвет є одним із кораблів Балтійського флоту РФ, введеним в експлуатацію у 2013 році. Судно перебувало на плановому ремонті з лютого 2026 року.