У п’ятницю, 7 серпня, Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на останні масовані удари по Україні. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нових санкційних списків ЄС внесли п’ятьох людей, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.

«Оскільки її армія застрягла на полі бою, Москва ще більше посилює кампанію терору проти цивільного населення. ЄС повинен і надалі посилювати тиск на Росію, доки Москва не припинить війну», – додала Каллас.

У Раді ЄС розповіли, що санкції запровадили проти керівників підприємств російського військово-промислового комплексу. Зокрема, до списку потрапив генеральний директор ВАТ «Серпуховський завод “Металлист”» Раміль Бадгутдінов. Компанія виробляє точні електромеханічні компоненти, включаючи системи, що використовують в російських балістичних ракетах «Іскандер-М».

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Також санкції запровадили щодо генерального директора АТ «Красноярський машинобудівний завод» Олександра Дюкарєва. Його підприємство бере участь у виробництві балістичних ракет, зокрема для ракетного комплексу РС-28 «Сармат».

Окрім того, до санкційного списку потрапили директори російських компаній, які виробляють військові системи зв’язку, а також розробляють програмне забезпечення для безпілотників і космічних військових технологій.

Санкції передбачають заморожування активів фігурантів списку, заборону на надання їм коштів і економічних ресурсів, а також обмеження на в’їзд до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, 6 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових санкційних кроків проти Росії, які мають посилити тиск на її ВПК й унеможливити адаптацію ворога до вже запроваджених обмежень.