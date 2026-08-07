У листопаді 2023 року колишній прикордонник склав присягу на вірність Росії

Працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами СБУ у п’ятницю, 7 серпня, заочно повідомили про підозру колишньому інспектору Державної прикордонної служби, який під час оборони Маріуполя залишив місце служби, добровільно здався російським військовим, а згодом перейшов на бік окупантів.

За даними слідства, у березні 2022 року військовослужбовець перебував на території металургійного комбінату «Азовсталь». Однак він не виконав наказ про передислокацію, самовільно покинув місце виконання бойового завдання та деякий час переховувався.

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Згодом чоловік добровільно прибув до комендатури російських окупаційних військ і здався. Після проходження так званої фільтрації його утримували в одній із колоній на тимчасово окупованій території Донецької області разом з українськими військовополоненими. У листопаді 2023 року колишній прикордонник склав присягу на вірність Росії та увійшов до першого набору так званого «батальйону імені Богдана Хмельницького».

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За інформацією ДБР, підозрюваний також брав участь у російській пропаганді. В інтерв'ю він дискредитував українську владу та Сили оборони, а також закликав українських військовополонених відмовлятися від обміну і переходити на бік Росії.

Наразі, за даними правоохоронців, чоловік командує мінометним розрахунком та безпосередньо бере участь у бойових діях проти українських військових.

Йому заочно інкримінують дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану, а також державну зраду. У разі доведення вини експрикордоннику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у червні правоохоронці викрили двох військовослужбовців із Рівненщини, які після самовільного залишення військової частини почали співпрацювати з ФСБ Росії. За даними слідства, один із них самовільно залишив службу в липні 2024 року, інший – у травні 2025-го, після чого обидва повернулися до Рівненської області. Їх затримали та повідомили про підозру у державній зраді. За інкримінованими статтями їм загрожує довічне позбавлення волі.