За державну зраду підозрюваним загрожує довічне ув'язнення

Правоохоронці викрили двох військовослужбовців, які після самовільного залишення місця служби повернулися на Рівненщину та почали співпрацювати з ФСБ. За державну зраду їм загрожує довічне увʼязнення. Про це в понеділок, 29 червня, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, затримані – 40-річний старший солдат однієї з військових частин на Хмельниччині та 44-річний солдат протитанкового підрозділу. Один із них самовільно залишив місце служби в липні 2024 року, інший – у травні 2025-го. Після цього обидва повернулися додому на Рівненщину.

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Згодом чоловіки через месенджери встановили звʼязок із представниками ФСБ та погодилися за винагороду виконувати їхні завдання.

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За версією правоохоронців, підозрювані допомагали реєструвати та верифікувати термінали супутникового звʼязку Starlink. Оскільки сервіс офіційно не працює на території Росії, верифікацію обладнання необхідно було здійснювати в Україні. Для цього російська спецслужба шукала українців, які за гроші погоджувалися реєструвати термінали на своє ім'я та передавати необхідні дані.

Надалі ці термінали планували використовувати російські військові на тимчасово окупованих територіях України та в районах бойових дій.

За кожну успішну верифікацію підозрювані отримували від 1 до 3 тис. грн. До схеми вони також залучали інших людей, які не знали про справжню мету своїх дій. Загалом до так званого «білого списку» внесли 15 терміналів Starlink.

Українські спецслужби вже заблокували доступ росіян до цього обладнання. У червні 2026 року обох військовослужбовців затримали та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство) та ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті про державну зраду передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.