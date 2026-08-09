На Київщині сталась пожежа у притулку для тварин «Сіріус»

У притулку для тварин «Сіріус» у селі Федорівка Вишгородського району Київської області сталася масштабна пожежа. Внаслідок загоряння загинули восьмеро собак. Про це повідомили у Нацполіції Київщини, Державній службі з надзвичайних ситуацій та на фейсбук-сторінці прихистку.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників у ніч на 9 серпня близько 04:30. Загорілися вольєри для тварин на площі 300 м². Пожежу гасили восьмеро рятувальників, яким вдалося ліквідувати її о 05:55. За даними працівників притулку та попередніми висновками правоохоронців, причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки.

«Згоріли частина вольєрів, кухня, майстерня, інструменти та запаси їжі. Ми врятували 70 собак, але вісім наших підопічних загинули», – повідомили у притулку.

Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі (ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України).

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