Ніжний салат із баклажанів стане чудовою закускою, яку легко заготовити на зиму. Завдяки попередньому відварюванню баклажани втрачають гіркоту, а обсмажування з цибулею та часником робить смак насиченим і ароматним. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Баклажани 1 кг Цибуля ріпчаста 300 г Часник 7 зубчиків Майонез 6 ст. л. Соняшникова олія 6 ст. л. Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте баклажани, зріжте кінчики та наріжте їх невеликими кубиками. Очистьте цибулю й часник, цибулю дрібно наріжте, а часник подрібніть.

Крок 2 Закип'ятіть воду, трохи підсоліть її та відваріть баклажани протягом 2–3 хвилин після закипання. Відкиньте овочі на друшляк і дайте стекти зайвій рідині.

Крок 3 Розігрійте половину олії на сковороді, викладіть баклажани та обсмажуйте їх 5–6 хвилин, періодично перемішуючи. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте цибулю, влийте решту олії та смажте все разом ще 8–10 хвилин, поки цибуля не стане золотистою.

Крок 5 Всипте часник, додайте майонез, посоліть і поперчіть за смаком. Добре перемішайте та протушкуйте ще 1–2 хвилини.

Крок 6 Розкладіть гарячий салат у заздалегідь простерилізовані банки та накрийте стерилізованими кришками.

Крок 7 Застеліть дно великої каструлі рушником, поставте банки, налийте теплу воду до рівня плічок банок і доведіть до кипіння. Стерилізуйте заготовку 15 хвилин.