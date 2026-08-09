Салат з баклажанів з майонезом на зиму. Рецепт дня
Ніжний салат із баклажанів стане чудовою закускою, яку легко заготовити на зиму. Завдяки попередньому відварюванню баклажани втрачають гіркоту, а обсмажування з цибулею та часником робить смак насиченим і ароматним. Рецепт Shuba.
Інгредієнти
|Баклажани
|1 кг
|Цибуля ріпчаста
|300 г
|Часник
|7 зубчиків
|Майонез
|6 ст. л.
|Соняшникова олія
|6 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте баклажани, зріжте кінчики та наріжте їх невеликими кубиками. Очистьте цибулю й часник, цибулю дрібно наріжте, а часник подрібніть.
Крок 2
Закип'ятіть воду, трохи підсоліть її та відваріть баклажани протягом 2–3 хвилин після закипання. Відкиньте овочі на друшляк і дайте стекти зайвій рідині.
Крок 3
Розігрійте половину олії на сковороді, викладіть баклажани та обсмажуйте їх 5–6 хвилин, періодично перемішуючи.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте цибулю, влийте решту олії та смажте все разом ще 8–10 хвилин, поки цибуля не стане золотистою.
Крок 5
Всипте часник, додайте майонез, посоліть і поперчіть за смаком. Добре перемішайте та протушкуйте ще 1–2 хвилини.
Крок 6
Розкладіть гарячий салат у заздалегідь простерилізовані банки та накрийте стерилізованими кришками.
Крок 7
Застеліть дно великої каструлі рушником, поставте банки, налийте теплу воду до рівня плічок банок і доведіть до кипіння. Стерилізуйте заготовку 15 хвилин.
Крок 8
Обережно дістаньте банки, герметично закатайте, переверніть догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.