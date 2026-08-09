Якщо ви помітили безліч відламаних суцвіть, то капусту неправильно зберігали або транспортували

Щоб обрати якісну молоду цвітну капусту, недостатньо просто оцінити її розмір – варто звернути увагу на загальний вид качана. «24 канал» розповідає, як вибрати молоду цвітну капусту.

Шеф-кухар Євген Грибеник поділився порадами, як завжди обирати свіжу цвіту капусту. Передусім він порадив оглянути капусту з обох боків. Суцвіття повинні бути білими або мати легкий жовтуватий відтінок.

Також вони мають максимально прилягати одне до одного, щільно і пружно. Якщо між суцвіттями видно листочки – обирайте саме цей качан. Листя захищають суцвіття від пересихання, тому така капуста буде найсоковитішою.

Вага цвітної капусти повинна відповідати її розміру. Дуже легка цвітна капуста може бути вирощена за допомогою хімікатів, через що у суцвіттях не буде соковитості.

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Якщо ви помітили безліч відламаних суцвіть, то капусту неправильно зберігали або транспортували, через що капуста швидко зіпсується.