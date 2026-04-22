Може швидко зіпсуватися: де зберігати капусту, щоб вона довше залишалась свіжою
Капуста вважається одним із найбільш витривалих овочів, однак навіть вона може швидко зіпсуватися, якщо зберігати її в неправильних умовах. BHG розповідає, де потрібно зберігати капусту, щоб вона швидко не псувалась.
Як правильно зберігати капусту?
Порівняно з іншими листовими зеленими овочами, такими як салат, капуста має надзвичайно довгий термін зберігання. За словами Тейлор Макклелланд Ньюман, магістерки наук та дієтологині з компанії Nourished by Taylor, за умови правильного зберігання нерозрізаний качан капусти може зберігатися в холодильнику до двох місяців.
І зберігати капусту доволі просто. Ньюман радить зберігати її в герметичному контейнері або пакеті в холодильнику. Не нарізайте свіжу капусту, доки не будете готові її використовувати, щоб зберегти її смак та свіжість.
«Після нарізання капусти покладіть шматочки в герметичний контейнер або пакет і зберігайте їх у найхолоднішій частині холодильника. Не зберігайте нарізану капусту на дверцятах, оскільки температура в цій зоні може значно коливатися», – каже Ньюман.
Ознаки псування капусти
Хоча капуста має тривалий термін зберігання, Ньюман радить звертати увагу на такі типові ознаки псування:
- Зміна кольору листя.
- Видимі спори цвілі.
- Зміна консистенції: з хрусткої на слизьку або м’яку.
- Неприємний запах.