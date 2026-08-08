Чарльз Костанца брав участь у координації американської військової підтримки України

Генерал-лейтенанта Армії США Чарльза Костанцу достроково усунули від командування V корпусом, який відповідає за військові операції американських сил у Європі та бере участь у координації підтримки України. Про це у п’ятницю, 7 серпня, повідомило видання ABC News.

Костанцу відсторонили за два місяці до завершення його каденції. Причини такого рішення американське військове відомство наразі не розголошує. Виконувати обов'язки командувача V корпусу тимчасово буде бригадний генерал Джон Б. Маунтфорд, який відповідає у корпусі за питання готовності.

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Наступником Костанци має стати генерал-майор Томас Фелті. Його кандидатуру вже затвердив Сенат США, а офіційна передача командування була запланована на жовтень.

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За інформацією ABC News, відсторонення Костанци відбулося на тлі масштабних кадрових змін у вищому військовому керівництві США. Від початку перебування Піта Гегсета на посаді міністра оборони понад 20 високопоставлених офіцерів були звільнені або відсторонені. При цьому в багатьох випадках причини таких рішень публічно не пояснювали.

Водночас джерело видання, обізнане із ситуацією, стверджує, що рішення щодо Костанци не пов'язане із загальною перебудовою військового керівництва США та не має політичного підґрунтя.

Чарльз Костанца очолив V корпус Армії США у квітні 2024 року. Формування відповідає за управління американськими сухопутними силами та координацію військових операцій у Європі. Частина його підрозділів дислокується у Польщі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну V корпус відіграє важливу роль у зміцненні східного флангу НАТО. Зокрема, він бере участь у координації американської військової підтримки України та забезпеченні присутності США в Європі.