Сенатори США Річард Блюменталь (ліворуч) і Ліндсі Грем у Києві, травень 2025 року

У п’ятницю, 7 серпня, Сенат США підтримав законопроєкт покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії. Про це повідомив американський телеканал CNN.

За законопроєкт проголосували 86 сенаторів, ще 11 – висловились проти. Наступним етапом має стати розгляд законопроєкту Палатою представників, яка проголосує за нього після серпневої перерви. Після цього законопроєкт ще має підписати президент США Дональд Трамп.

Законопроєкт передбачає запровадження санкцій проти керівників російського уряду, зокрема лідера РФ Владіміра Путіна, а також проти російських олігархів, банків, державних підприємств та іноземних компаній, які допомагають Росії вести війну проти України.

Крім того, документ передбачає введення мита до 100% для п’яти провідних країн, зокрема Китаю та Індії, які закуповують російську нафту та природний газ. Остаточний розмір мита визначатиме торговий представник США Джеймісон Грір. Водночас винятки пропонують для держав, які імпортують менше ніж 15% від загального обсягу експорту російського природного газу та вживають заходів для суттєвого скорочення споживання російського природного газу.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив подяку американським партнерам за ухвалення Сенатом США «Закону Ліндсі О. Ґрема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року».

«Цей знаковий закон є потужним свідченням глобального лідерства Сполучених Штатів. Висловлюю щиру подяку членам Сенату США за їхнє лідерство, принципову двопартійну підтримку та незмінну солідарність з Україною. Разом ми наближаємо довготривалий мир», – сказав Сибіга.

Нагадаємо, у квітні 2025 року сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, які представляли Республіканську та Демократичну партії США, подали законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ.

Перед своєю раптовою смертю у липні цього року Ліндсі Грем встиг попередньо узгодити з Білим домом оновлений законопроєкт, який згодом назвали на його честь – Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026. Законопроєкт розрахований на п’ять років.

17 липня видання Axios повідомило, що оновлений законопроект Грема-Блюменталя вже має 61 співавтора, що робить його готовим до ухвалення Сенатом.

28 липня Сенат США підтримав процедурне голосування, яке відкриває шлях до розгляду масштабного законопроєкту про нові санкції проти Росії. Законопроєкт підтримали 86 сенаторів, ще 12 виступили проти.