Будівництво планували завершити до осені 2018 року

Центральне антикорупційне бюро Польщі ще у 2024 році розпочало перевірку будівництва Польського культурного центру у Львові, а згодом матеріали передали до прокуратури. Окружна прокуратура міста Кельце розслідує можливе перевищення службових повноважень посадовцями Міністерства закордонних справ Польщі під час виділення понад 1,7 млн злотих субвенції на цей проєкт у 2020–2023 роках. Про це повідомило RMF FM, у пʼятницю, 7 серпня. Наразі кримінальне провадження відкрито за фактом можливих порушень, однак підозру поки нікому не оголошували.

Будівництво Польського культурного центру на вул. Шевченка, 3а на розі з вул. Князя Ярослава Мудрого, розпочате ще у 2015 році, досі не завершене, хоча спочатку його планували здати в експлуатацію у 2018 році. За цей час на проєкт витратили 28 млн злотих із державного бюджету Польщі.

Для реалізації проєкту Львів передав земельну ділянку в оренду на 49 років. Будівництвом займався консорціум, до якого увійшли Агенція майнових ресурсів Львівської міської ради, Федерація польських організацій в Україні та товариство «Польська спільнота». Спочатку вартість будівництва оцінювали приблизно у 20 млн злотих.

Однак після зміни механізму фінансування у 2019 році будівельні роботи зупинилися через відсутність коштів для підрядників. Відтоді недобудована споруда залишається покинутою.

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Міський голова Андрій Садовий анонсував виїзне обстеження об'єкта, після якого у міськраді планують визначитися з подальшими діями щодо недобудови. Наразі також очікують на позицію Федерації польських організацій в Україні та товариства «Польська спільнота», які є співінвесторами будівництва.

Нагадаємо, наприкінці липня депутати Львівської міської ради порушили питання багаторічного недобуду Центру польської культури на вул. Шевченка, 3а. Під час сесії депутат від «Голосу» Тарас Репицький звернувся до заступника міського голови з питань містобудування Любомира Зубача з вимогою надати інформацію про стан об'єкта. Він нагадав, що ще у 2013 році міськрада передала земельну ділянку в довгострокове користування на 49 років для будівництва Центру польської культури, однак за понад десять років проєкт так і не реалізували. За словами депутата, польська сторона пояснює затримку то діями українських компаній, то відсутністю фінансування, однак будівля роками стоїть занедбаною і, на його думку, перетворилася на «пам'ятник польській корупції».

Після обговорення міський голова Львова Андрій Садовий доручив організувати виїзне обстеження недобудови за участю всіх причетних сторін. Він зазначив, що об'єкт уже багато років стоїть без змін, а його стан викликає дедалі більше запитань у мешканців міста. За результатами огляду у мерії планують визначитися з подальшими діями щодо довгобуду.

Будівництво Центру польської культури і європейського діалогу розпочалося наприкінці 2015 року. Його планували завершити до осені 2018 року – до 100-річчя відновлення незалежності Польщі. Однак після зупинки робіт об'єкт так і не добудували, а недобудована споруда вже кілька років стоїть покинутою в центральній частині Львова.