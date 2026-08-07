Ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді

Російські війська вранці у п’ятницю, 7 серпня, атакували безпілотником ринок у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок удару постраждали щонайменше десятеро мирних жителів. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, окупанти завдали удару по цивільному об'єкту вранці.

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«Черговий цинічний удар росіян по цивільних на Сумщині. Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді», – зазначив Григоров.

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За попередніми даними, поранення отримали 10 людей, двоє з них перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, вночі російські війська ударним безпілотником атакували поштове відділення у Глухівській громаді. Будівля зазнала значних руйнувань, однак обійшлося без постраждалих. Також у ніч на 7 серпня окупанти здійснили комбіновану атаку на Суми, застосувавши два керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Унаслідок цього удару поранення дістали двоє людей.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. У столиці руйнування та пожежі зафіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Унаслідок обстрілу загинули та постраждали люди.