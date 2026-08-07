За словами Федорова, концепція змін до мобілізації складається з кількох етапів

Колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів у четвер, 6 серпня, в ефірі Ютуб-каналу Сергія Стерненка, що його команда підготувала комплексний план реформування системи мобілізації, який передбачає поетапний призов військовозобов'язаних, а також можливість для інших громадян тимчасово працювати на економіку країни.

За словами Федорова, концепція складається з кількох етапів. Перший уже був реалізований і стосувався нових короткострокових контрактів, визначення термінів служби, змін у системі грошового забезпечення, залучення іноземців, механізмів переведення військовослужбовців та повернення із СЗЧ.

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Наступний етап, зазначив він, стосується безпосередньо зміни підходу до мобілізації.

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Федоров наголосив, що насамперед необхідно вирішити проблему самовільного залишення військових частин, адже через це виникає потреба постійно поповнювати лави війська новими людьми.

Ще однією проблемою він назвав значну кількість громадян, які перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку. За його словами, запропонована модель передбачає поетапну мобілізацію визначеної кількості людей. Водночас інші військовозобов'язані у цей період могли б продовжувати працювати та підтримувати економіку держави.

«У нас була інша логіка: запустити певні етапи, коли в тебе не два мільйони в розшуку, а певна кількість людей знає, що саме зараз вони підлягають мобілізації. Для них мають бути створені всі умови – від навчання до можливості обрати підрозділ», – пояснив він.

За словами ексміністра, команда вже підготувала детальний документ, який охоплює реалізацію 10–15 окремих проєктів. Водночас для впровадження цих змін необхідно ухвалити нові закони та нормативно-правові акти. Федоров висловив сподівання, що відповідні напрацювання згодом представить чинна команда Міністерства оборони. Він також наголосив, що перед запуском реформи її необхідно обговорити із суспільством.

Водночас колишній міністр відмовився розкривати всі деталі документа, зазначивши, що не хоче «спойлерити» майбутні рішення. За його словами, головною метою запропонованих змін є усунення причин, через які люди бояться служби, а також створення зрозумілої системи, у якій військовозобов'язаний заздалегідь знатиме порядок мобілізації, терміни підготовки, можливість обрати підрозділ та механізми захисту своїх прав.

Нагадаємо, на початку серпня Кабінет міністрів змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов'язані можуть оформити відстрочку за новою законною підставою, не втрачаючи чинності попередньої на час розгляду заяви. Зокрема, це стосується випадків, коли людина спочатку отримала відстрочку через навчання, а згодом набула права на неї через народження третьої дитини, догляд за родичем або з іншої передбаченої законом причини.