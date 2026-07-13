Уряд оновив порядок визначення критично важливих підприємств та уточнив правила бронювання працівників від мобілізації. Компанії мають до 1 вересня підтвердити відповідність новим критеріям, інакше можуть втратити статус критично важливих.

У роз’ясненні уряду йдеться, що чинний статус критично важливого підприємства діятиме до завершення строку, на який його було надано, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. Саме до цього часу компанії мають підтвердити відповідність оновленим критеріям.

Однією з головних вимог залишається середня заробітна плата працівників не менше 25 941 грн, а також відсутність податкової заборгованості.

Підприємства, яким потрібно лише підтвердити відповідність новому зарплатному критерію, можуть скористатися спрощеною процедурою. Для цього до 10 серпня необхідно подати заяву, довідку про середню зарплату працівників та податковий розрахунок за останній календарний місяць.

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Якщо компанія проходить перевірку, вона зберігає статус критично важливої, однак лише до завершення попередньо встановленого строку.

Згідно з урядовою постановою, профільні міністерства або ОВА мають розглянути документи впродовж 10 робочих днів. Водночас юристи радять не відкладати подання документів, адже через велике навантаження розгляд може тривати довше.

Для кого змінилися правила бронювання

Уряд уточнив порядок бронювання працівників, які працюють одразу на кількох підприємствах. Відтепер бронювання зберігатиметься лише за тим місцем роботи, де працівник працює найдовше.

На це відводиться 10 робочих днів з моменту виявлення порушення. Якщо підприємство не усуне його вчасно, воно ризикує втратити статус критично важливого.

Окрім загальних правил, міністерства та обласні військові адміністрації переглянули галузеві критерії отримання статусу критично важливого підприємства. Найсуттєвіші зміни торкнулися ІТ-компаній. Зокрема, статус резидента Diia.City більше не гарантує автоматичного отримання статусу критично важливого підприємства. Тепер компанії мають підтвердити середню винагороду працівникам і гіг-спеціалістам на рівні не менше 1200 євро (близько 61 тис. грн) упродовж останніх шести місяців.

Зміни відчують і виробників протезів: для відповідності критеріям необхідно забезпечити протезами щонайменше 300 людей на рік за державною програмою. Раніше достатньо було 50.

Крім того, є оновлення і в агросекторі – у низці областей посилили вимоги щодо мінімальної площі земель, які обробляє господарство. Через це дрібним фермерам може стати складніше отримати статус критично важливих.

До слова, на Львівщині планують встановити критерій зарплати на рівні не менше 35 тис. грн для бронювання працівників критичних підприємств. Водночас це буде не обов’язковим критерієм, а радше додатковим.

В Україні за рік кількість заброньованих працівників зросла на 300 тис. людей. Також за цей час на 9 тис. збільшилася кількість підприємств, визнаних критично важливими.