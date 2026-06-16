Максим Козицький розповів про додаткові критерії бронювання на Львівщині

У Львівській обласній військовій адміністрації готують перелік додаткових до державних критеріїв для підприємств, що хочуть отримати статус критичності та бронювати працівників. Один з таких критеріїв стосується мінімальної оплати праці заброньованих працівників. Про це в інтерв’ю сайту Lviv.media розповів голова ЛОВА Максим Козицький.

Зарплата на підприємствах критичної інфраструктури

Як повідомляв ZAXID.NET, уряд змінив критерії бронювання працівників підприємств критичної інфраструктури. Один з них стосується зарплати. Так, з 1 вересня 2026 року зарплата заброньованих працівників має становити не менше трьох мінімальних зарплат – 25,9 тис. грн. Раніше ішлося про 2,5 МЗП – 21,6 тис. грн, проте тепер цей показник можливий лише на підприємствах в прифронтовій зоні.

Максим Козицький сказав, що на Львівщині хочуть встановити критерій зарплати на рівні не менше 35 тис. грн для бронювання працівників критичних підприємств.

«До 1 липня область має переглянути перелік підприємств, які вже заброньовані. Ми розробили та подали на розгляд Кабінету міністрів локальні критерії, оскільки державні вже відомі. Як тільки вони будуть затверджені урядом, ми почнемо процес. Скажу, наприклад, що одним із додаткових критеріїв для Львівщини буде рівень зарплати – 35 тис. грн. Це буде додатковий критерій до урядових. З 1 липня ми почнемо перебронювання», – повідомив начальник ЛОВА.

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На Львівщині заброньовано, за словами Максима Козицького, понад 100 тисяч людей на понад 1500 підприємств. Із цих підприємств більшість є приватними – понад 1200.

Нагадаємо, що для бізнесу передбачено перехідний період. До 1 вересня зберігається чинний статус критично важливих підприємств, а також діє вже оформлене бронювання працівників.