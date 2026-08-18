Біля села Городнявка на Хмельниччині планують видобувати до 1 млн тонн руди щороку

ТОВ «Спис Україна» планує розробляти Городнявську ділянку Буртинського родовища графіту у Хмельницькій області. Компанія хоче облаштувати відкритий кар’єр площею 105 га та видобувати до 1 млн тонн руди на рік. Про це стало відомо з повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля.

Йдеться про родовище площею 105 га, що розташоване приблизно за 1 км на північний схід від села Городнявка Михайлюцької громади. «Спис Україна» має спеціальний дозвіл на користування її надрами до вересня 2042 року.

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Видобуток планують вести відкритим способом. Пухкі графітові руди видобуватимуть екскаваторами без вибухів, а для напівпухких і щільних порід передбачені буровибухові роботи. Максимальна глибина кар’єру може становити 150 метрів.

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Згідно з документом, запаси графітової руди категорій В+С1 становлять понад 113 млн тонн, ще 16,6 млн тонн віднесені до категорії С2. Запаси самого графіту категорій В+С1 оцінюють у 6,58 млн тонн.

Під час розробки кар’єр обводнюватиметься. Дренажні води планують використовувати для технологічних потреб підприємства.

Проєкт може впливати на атмосферне та водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Серед передбачених заходів – зняття й подальше використання ґрунтово-рослинного шару для рекультивації, облаштування захисту кар’єру від підтоплення і рекультивація земель.

Водночас наразі йдеться лише про початок процедури оцінки впливу на довкілля, а не про дозвіл на видобування. Компанія має підготувати звіт з ОВД, після чого відбудеться громадське обговорення. Розпочинати роботи без висновку з оцінки впливу на довкілля та відповідного рішення заборонено.

Громадськість може подавати зауваження та пропозиції щодо проєкту до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Їх приймають, зокрема, на електронну пошту ovd@me.gov.ua.

Додамо, що Буртинське родовище є одним із найбільших родовищ графітових руд в Україні та Європі. Запаси графіту на Городнявській ділянці оцінюють у понад 6 млн тонн.

Інвесторами ТОВ «Спис Україна» є турецькі компанії Onur Group та Özdoğu Sarp. Компанія зареєстрована у Львові з 2010 року та спеціалізується на добуванні руд інших кольорових металів.

Раніше «Спис Україна» планувала видобувати золото на Жовтоводській площі у Дніпропетровській області. У 2026 році компанія відмовилася від відповідного спецдозволу, оскільки вміст золота в руді виявився нижчим, аніж очікувалося.