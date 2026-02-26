Видобуток графіту здійснюватимуть на ділянці «Майданська» Буртинського родовища

У четвер, 26 лютого, відбувся аукціон із продажу спеціального дозволу на 20-річне видобування графітової руди на ділянці «Майданська» Буртинського родовища у Шепетівському районі. Переможцем торгів стало ТОВ «Солартек Еско», яке запропонувало за лот 31,7 млн грн.

Аукціон відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі. Стартова ціна спецдозволу становила 12,1 млн грн. В описі лота зазначалося, що переможець зможе користуватися надрами протягом 20 років.

Клікніть на фото для збільшення

Участь у торгах взяли двоє претендентів – приватне підприємство «Оптима-ресурс» та «Солартек Еско». Переможною стала ставка останнього підприємства, яке запропонувало за ділянку 31,7 млн грн.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Солартек Еско» зареєстроване у 2020 році в Івано-Франківську на вулиці Джохара Дудаєва, проте бенефіціарними власниками є громадяни Чехії Матей Ржегак і Лібор Бечічка. Вони контролюють компанію через АТ «Солартек Холдинг» (SOLARTEC Holding A.S., Чехія), яка спеціалізується на фотовольтаїці та сонячній енергетиці.