Фонд держмайна вчетверте намагався продати держпідприємство «Будфарфор» у Славуті

Фонд держмайна вкотре не зміг продати на приватизаційному аукціоні державне підприємство «Славутський комбінат Будфарфор» у Хмельницькій області. Заплановані на 2 жовтня торги у системі Prozorro.Продажі не відбулися через відсутність зареєстрованих учасників.

Вперше «Будфарфор» виставили на приватизацію у березні 2022 року. Тоді завод намагалися продати за понад 208 млн грн, однак інвесторів не знайшлося. Влітку 2025 року підприємство двічі виставляли на торги: 22 липня та 1 серпня. Аукціони, зрештою, не відбулися через відсутність учасників. Четверта спроба у четвер, 2 жовтня, також виявилась невдалою.

Зауважимо, що завод «Будфарфор» розташований на вулиці Козацькій у місті Славута. До складу комплексу входять:

56 об’єктів нерухомості, серед яких: кафе, їдальня, магазин, склади, музей та виробничі приміщення;

45 транспортних засобів 1987-2002 років випуску, включно з КРАЗами, тракторами, кранами, напіввагонами, автонавантажувачами, екскаваторами й автомобілями;

1136 одиниць обладнання, меблів та інвентарю.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, «Славутський комбінат Будфарфор» зареєстрований у травні 2018 року, його керівником вказаний Володимир Коберник. Це державне підприємство з повним циклом виробництва, яке є одним із найбільших виробників керамічної сантехніки в Україні. Станом на 1 липня 2025 року його кредиторська заборгованість перевищила 2,48 млн грн, з яких значна частина є протермінованою.