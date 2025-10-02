Завод будівельної кераміки на Хмельниччині вчетверте не змогли продати на аукціоні
Фонд держмайна виставив приміщення на продаж за 207 млн грн
Фонд держмайна вкотре не зміг продати на приватизаційному аукціоні державне підприємство «Славутський комбінат Будфарфор» у Хмельницькій області. Заплановані на 2 жовтня торги у системі Prozorro.Продажі не відбулися через відсутність зареєстрованих учасників.
Вперше «Будфарфор» виставили на приватизацію у березні 2022 року. Тоді завод намагалися продати за понад 208 млн грн, однак інвесторів не знайшлося. Влітку 2025 року підприємство двічі виставляли на торги: 22 липня та 1 серпня. Аукціони, зрештою, не відбулися через відсутність учасників. Четверта спроба у четвер, 2 жовтня, також виявилась невдалою.
Зауважимо, що завод «Будфарфор» розташований на вулиці Козацькій у місті Славута. До складу комплексу входять:
- 56 об’єктів нерухомості, серед яких: кафе, їдальня, магазин, склади, музей та виробничі приміщення;
- 45 транспортних засобів 1987-2002 років випуску, включно з КРАЗами, тракторами, кранами, напіввагонами, автонавантажувачами, екскаваторами й автомобілями;
- 1136 одиниць обладнання, меблів та інвентарю.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, «Славутський комбінат Будфарфор» зареєстрований у травні 2018 року, його керівником вказаний Володимир Коберник. Це державне підприємство з повним циклом виробництва, яке є одним із найбільших виробників керамічної сантехніки в Україні. Станом на 1 липня 2025 року його кредиторська заборгованість перевищила 2,48 млн грн, з яких значна частина є протермінованою.