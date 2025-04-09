На Хмельниччині шестеро підприємців змагалися за дитячу бібліотеку площею 98,6 м2

У вівторок, 8 квітня, відбувся аукціон з продажу дитячої бібліотеки у селі Судилків Шепетівського району. Переможною у третьому раунді стала ставка приватного підприємства «Укрпромтара», яке запропонувало за об’єкт 13 млн грн, що у 906 разів перевищило початкову ціну.

Судилівська сільська рада виставила дитячу бібліотеку на приватизацію 28 березня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 14 480 грн. Як ZAXID.NET уточнили організатори торгів, до 2000-х років будівлю площею 98,6 м2 використовували як дитячу бібліотеку, згодом вона стала виборчою дільницею.

Онлайн-аукціон відбувся 9 квітня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли шестеро учасників. Переможною стала ставка приватного підприємства «Укрпромтара», яке запропонувало за об’єкт 13 131 313 грн. Це у 906 разів перевищило початкову ціну.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, «Укрпромтара» – підприємство, зареєстроване у 1993 році в Шепетівці. Спеціалізується на виробництві виробів із бетону, гіпсу та цементу. Власником бізнесу є Віктор Фещин. У березні цього року підприємство викупило дві земельні ділянки у Шепетівці за 5 млн грн.