Майже 3 га землі у Шепетівці продали приватному підприємству з аукціону

У четвер, 13 березня, відбувся аукціон з продажу двох земельних ділянок у місті Шепетівка Хмельницької області. Переможною стала ставка приватного підприємства «Укрпромтара», яке запропонувало понад 5 млн грн.

Шепетівська міська рада виставила ділянки на продаж 12 лютого 2025 року. Перша розташована на Старокостянтинівському шосе. Це земля несільськогосподарського призначення площею 0,83 га, яка належить до земель житлової та громадської забудови. Друга ділянка – на вулиці Промисловій, її площа 2,02 га. Стартова ціна обох лотів була понад 2 млн грн.

Онлайн-аукціони відбулися 13 березня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі. За результатами торгів перемогло приватне підприємство «Укрпромтара», яке сумарно запропонувало за дві ділянки 5,2 млн грн.

Згідно з даними YouСontrol, «Укрпромтара» – підприємство, зареєстроване у 1993 році в Шепетівці. Спеціалізується на виробництві виробів із бетону, гіпсу та цементу. Власником бізнесу є Віктор Фещин.