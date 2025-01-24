За приміщення в селищі Богданівці змагалися четверо учасників

У пʼятницю, 24 січня, відбувся аукціон з продажу колишнього складу палива у селищі Богданівці Хмельницького району. Переможною у третьому раунді стала ставка ТОВ «Преміум Є», яке запропонувало за об’єкт 51 млн грн.

Хмельницька обласна рада виставила приміщення на приватизацію 9 січня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 3,6 млн грн. В описі об’єкту вказали, що він розташуваний у селищі Богданівці та має площу 1482,3 м2. Переможець отримає не лише декілька будівель, але й майстерні, гаражі, майданчик для складання палива, водопровід, підсобні приміщення та обладнання.

Онлайн-аукціон відбувся 24 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли четверо учасників. Переможною стала ставка ТОВ «Преміум Є», яке запропонувала за об’єкт 51 млн грн. Це у понад 14 разів перевищило початкову ціну.

Згідно з даними YouСontrol, товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Є» зареєстроване у 2017 році в Херсоні й спеціалізується в наданні майна в оренду. Власником бізнесу є Микола Панасюк.

Додамо, що приміщення виставили на продаж вдруге. Перший аукціон з приватизації відбувся 14 листопада минулого року. Тоді за результатами торгів перемогло ТОВ «Цемікс», яке запропонувало за об’єкт 77 777 777 грн, проте підприємство так і не сплатило необхідну суму.