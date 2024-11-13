ТОВ «Цемікс» придбало декілька приміщень у селищі Богданівці за 77,7 млн грн

У вівторок, 12 листопада, відбувся аукціон з продажу промислових приміщень на території селища Богданівці Хмельницького району. Переможною у третьому раунді стала ставка товариства з обмеженою відповідальністю «Цемікс» , яке запропонувало за об’єкт 77,7 млн грн, що вдесятеро перевищило стартову ціну.

Обласна рада виставила на продаж промислові приміщення в селищі Богданівці 23 жовтня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 7 235 414 грн. В описі об’єкту вказали, що переможець отримає одразу кілька блоків – допоміжних служб (555,6 м2), технічних служб (398,6 м2) та приміщення матеріального складу (528,1 м2). Крім того, на балансі перебуває бетонний майданчик, майданчик для складання палива, водопровід, станки тощо. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Онлайн-аукціон відбувся 12 листопада на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі, загалом участь у торгах взяли троє учасників. Переможною стала ставка ТОВ «Цемікс», яке запропонувало за об’єкт 77 777 777,77 грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – 15,5 млн грн.

Додамо, що за даними YouСontrol, товариство з обмеженою відповідальністю «Цемікс» зареєстроване 10 липня 2018 року у Хмельницькій області й спеціалізується в оптовій торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Керівником фірми є Андрій Мартинов.