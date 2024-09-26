Під час аукціону ціна за обʼєкт зросла у чотири рази

У вівторок, 24 вересня, відбувся аукціон з продажу нежитлових приміщень в адміністративній будівлі у центрі Хмельницького. Переможною у третьому раунді стала ставка Андрія Сластьонова, який запропонував за об’єкт понад 14,7 млн грн, що у чотири рази перевищило стартову ціну.

Фонд Держмайна України виставив на приватизацію нежитлові приміщення на вулиці Героїв Майдану в Хмельницькому 5 вересня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 3,5 млн грн. В описі об’єкту вказали, що він має електропостачання та централізоване водопостачання. Його загальна площа – 950,4 м2.

Онлайн-аукціон відбувся 24 вересня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі, загалом участь у торгах взяли пʼятеро учасників. Переможною стала ставка Андрія Сластьонова, який запропонував за об’єкт 14 777 777 грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – майже 3 млн грн.

Додамо, що за даними YouСontrol, Андрій Сластьонов є засновником пʼяти команій: «Житлово-будівельний кооператив “АР-ГО”», «Житлово-будівельний кооператив “Акрополь”», «Вест-Естейт», «Єлідан» та «Єврожитниця». Дві з них спеціалізуються на будівництві, а решта – на вирощуванні та продажі зернових культур.