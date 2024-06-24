ТОВ «Профземінвест» придбало інститут у Рівному за 65 млн грн

У понеділок, 24 червня, відбувся аукціон з продажу Рівненського інституту землеустрою. Переможною у третьому раунді стала ставка місцевого ТОВ «Консалтингова компанія «Профземінвест», яке запропонувало за об’єкт 65 млн грн, що у 18 разів перевищило стартову ціну.

Фонд Держмайна України виставив Рівненський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою на приватизацію 30 травня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 3,5 млн грн. В описі об’єкту вказали, що він розташуваний у центрі Рівного та має зручну транспортну розв'язку, також включає в себе дев’ять одиниць нерухомого майна площею 3 318,60 м², дві зареєстровані земельні ділянки площею 0,4086 га, 15 транспортних засобів і 1305 одиниць рухомого майна.

Онлайн-аукціон відбувся 24 червня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли 17 учасників. Переможною стала ставка товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Профземінвест», яке запропонувало за об’єкт 65 млн грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має виплатити ПДВ – 13 млн грн.

Додамо, що за даними YouСontrol, ТОВ «Консалтингова компанія «Профземінвест» зареєстроване 19 червня 2024 року в Рівному й спеціалізується в дослідженнях та експериментальних розробках у сфері інших природничих і технічних наук. Його керівником є Микола Котнюк.