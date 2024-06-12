ТОВ «Бізнесфакторсервіс» придбало спиртзавод на Рівненщині за 60 млн грн

У середу, 12 червня, відбувся аукціон з продажу Зірненського спиртового заводу на Рівненщині. Переможною у третьому раунді стала ставка столичного товариства «Бізнесфакторсервіс», яке запропонувало за об’єкт 60 млн грн, а це майже удвічі більше за пропозиції інших учасників.

Фонд Держмайна України виставив Зірненський спиртовий завод на приватизацію 6 червня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 18,8 млн грн. В описі об’єкту вказали, що він є діючим, розташований на чотирьох земельних ділянках загальною площею 15,6727 га, а також включає 52 одиниці нерухомого майна, інфраструктури та інженерних споруд, 31 одиницю транспорту і спецтехніки та 503 одиниці іншого рухомого майна.

Аукціон відбувся 12 червня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли троє учасників. Переможною стала ставка товариства «Бізнесфакторсервіс», яке запропонувало за об’єкт 60 млн грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має виплатити ПДВ – 12 млн грн, а також погасити боргові зобов'язання перед бюджетом у розмірі 50,5 млн грн.

Додамо, що даними YouСontrol, ТОВ «Бізнесфакторсервіс» зареєстроване у червні 2013 року в місті Київ, спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльності у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту тощо. Його керівником є Сергій Широков.