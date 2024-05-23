Приміщення заводу розташовані на околиці міста

Завод «Електропобутприлад» у Чернівцях продали на аукціоні за майже вдвічі більшою ціною. За приміщення підприємства інвестор заплатить понад 20 млн грн. Склади та виробничі потужності розташовані на околиці міста. Загальна площа становить понад 800 м2.

Приміщення заводу «Електропобутприлад» у Чернівцях продали на аукціоні за понад 20 млн грн, повідомляється на сторінці Prozorro.Продажі. Стартова ціна приміщень становила понад 11,1 млн грн. Участь в аукціоні взяли двоє учасників. Найбільшу суму запропонував приватний підприємець Сергій Ахременко. Він конкурував з ТОВ «Науково виробниче підприємство "Темп-3000"».

Раніше завод в Чернівцях спеціалізувався на виробництві замків, але з 2021 року він не працює. До опису лота вказали, що на підприємстві наразі є лише два працівники. Приміщення заводу розташовані на вулиці Денисівська, 7А у Чернівцях. «Завод розташований у зручному місці з розвиненою логістикою та має значний потенціал для розвитку. Частина майна вже здається в оренду, що забезпечить новому власнику стабільний дохід», – повідомив у Telegram голова фонду держмайна Віталій Коваль.

Загалом за понад 20 млн грн новий власник отримав нежитлову будівлю та споруди загальною площею понад 800 м2. За умовами аукціону підприємець має впродовж шести місяців сплатити понад 3 млн грн боргу, зокрема перед бюджетом та із зарплати. Також за цей час не має звільняти працівників. Приміщення заводу новий власник може використовувати на власний розсуд.

Додамо, що за даними YouControl, приватний підприємець Сергій Ахременко є директором кампанії «Славтелеком», яка працює у сфері електрозв’язку.